وزير التعليم العالي يشهد فعاليات قرعة موسم الحج ويعلن عدد الفائزين

شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي فعاليات القرعة العلنية الخاصة بموسم الحج لهذا العام 2023، للعاملين بديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمعاهد التابعة لها والجامعات الحكومية والأهلية، والجامعات التكنولوجية.

جاء ذلك بحضور أحمد الشيخ الوكيل الدائم لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد سمير حمزة رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والسيد عطا رئيس قطاع التعليم، والدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، ومحمد أبو زيد رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وممثلو كافة قطاعات الوزارة والمعاهد التابعة لها، والعاملون بالوزارة، وبعض المتقدمين للترشيح لأداء الحج، وذلك بمقر الوزارة.

الوزير يعلن عدد الفائزين

وأعلن الوزير فوز 3 موظفين من ديوان عام الوزارة والمعاهد التابعة لها، بالإضافة إلى 3 موظفين احتياطيين، مشيرًا إلى فوز موظف من قطاع البحث العلمي وآخر احتياطي، وفوز 5 موظفين من أكاديمية البحث العلمي والمراكز البحثية، وهي: المركز القومي للبحوث، معهد بحوث أمراض العيون، الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، المعهد القومي للمعايرة، بالإضافة إلى 4 موظفين احتياطيين.

كما أعلن الدكتور أيمن عاشور فوز 10 أعضاء هيئة تدريس بالجامعات المصرية وهي: (2) بجامعة دمياط، (5) بجامعة القاهرة، (1) جامعة الإسكندرية، (1) الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، (1) جامعة الأقصر، بالإضافة إلى (10) أعضاء هيئة تدريس احتياطيين، معلنًا فوز (2) موظفين بالجامعات التكنولوجية، (1) بجامعة برج العرب التكنولوجية، (1) جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، بالإضافة إلى (2) موظفين احتياطيين، مشيرًا إلى فوز(1) موظفًا بالمجلس الأعلى للجامعات.

وأضاف الوزير فوز (13) موظفًا بالجامعات الحكومية، (2) بجامعة قناة السويس، (1) بجامعة المنوفية، (3) بجامعة بنها، (1) بجامعة الإسكندرية، (1) بجامعة جنوب الوادى، (1) بجامعة المنيا، (1) بجامعة الإسكندرية، (1) بجامعة المنوفية)، (1) بجامعة عين شمس، (1) جامعة حلوان، بالإضافة إلى (5) موظفين احتياطيين.