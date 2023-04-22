الرئيس السيسي يستمع إلى شرح مكونات منطقة المصطبة الرابعة بالجلالة

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، جولة تفقدية في مدينة الجلالة، وشملت الجولة عدداً من المناطق بالمدينة خاصة مرتفعات الجلالة التي تقع على مساحة 220 فدانا، وتضم مكونات سكنية وترفيهية ورياضية وعلى ارتفاع 250 متراً أعلى سطح البحر.

المصطبة الرابعة تضم 264 شاليه بمساحات مختلفة

واستمع الرئيس السيسي إلى شرح حول مكونات منطقة المصطبة الرابعة التي تضم 264 شاليه بمساحات مختلفة، و72 فيلا بمساحات مختلفة ومنطقة المول التجارى، وتم مراعاة التصميم لترى جميع المصاطب البحر من جميع الاتجاهات.

كما تفقد الرئيس السيسى مناطق المنتجعات والكورنيش والنصب التذكارى لمدينة الجلالة، حيث التقى القائمين على المشروع وهنأهم بعيد الفطر المبارك، كما اطمأن منهم على سير العمل بالمشروع.

وفى ختام جولته، التقى الرئيس السيسى بعدد من المواطنين من زوار مدينة الجلالة الذين قدموا له الشكر على جهوده التى يبذلها فى العديد من الملفات.