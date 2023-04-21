عضو بـ«الشيوخ»: الرئيس السيسي حريص على تقديم الدعم الإنساني لأبناء الشهداء

قالت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ، إنّ تعامل الرئيس عبدالفتاح السيسي الإنساني مع أسر شهداء الجيش والشرطة في الأعياد والمناسبات، أمر يستحق التأمل والتدبر في الدور المعنوي الذي يبذله الرئيس لدعم هذه الأسر معنويًا.

وأضافت النائبة ريهام عفيفي، لـ«الوطن»، أنّ ملامح البهجة والفرح التي شملت الاحتفال بعيد الفطر المبارك في مركز المنارة، اليوم، وحرص الرئيس السيسي على التقاط الصور مع أبناء شهداء الجيش والشرطة، تعكس الدور الذي تلعبه القيادة السياسية وحرصها الدائم على مؤازرة هؤلاء الصغار من أبناء الشهداء الذين ضحوا بحياتهم فداءً للوطن.

وشددت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ، على الدور الكبير الذي يلعبه الرئيس عبدالفتاح السيسي لإدخال السرور والطمأنينة في نفوس أسر شهداء ومصابي العمليات من أبطال القوات المسلحة والشرطة والاحتفال معهم بعيد الفطر المبارك، مبينة أنّ هذا التقليد أصبح يحدث كل عام، وينتظره الشعب المصري سنويا.