محمد رمضان يشعل مسرح صاحبة السعادة بأغنية «نمبر وان».. وإسعاد يونس تقلده

قدم الفنان محمد رمضان، أغنيته الشهيرة «نمبر وان» بشكل استعراضي بصحبة فريق فني، وذلك على هامش استضافته في حلقة خاصة ببرنامج صاحبة السعادة مع الإعلامية القديرة إسعاد يونس والمذاع على فضائية «DMC».

الفنان محمد رمضان

وتفاعلت الإعلامية إسعاد يونس مع أداء الفنان محمد رمضان لأغنيته الشهيرة وسط فرقته الاستعراضية، في محاولة لتقليد حركاته.

مسلسل جعفر العمدة

وقدم الفنان محمد رمضان خلال الحلقة العديد من التصريحات والأسرار مختلفة بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل جعفر العمدة، كان أبرزها أنه رغم حبه واستمتاعه الكبير بالعمل مع مخرجين كبار من أصحاب الخبرة، إلا أنه يُفضل العمل مع مخرجين مبتدئين.