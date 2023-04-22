هالة صدقي: سعيدة بمشاركتي في مسلسل جعفر العمدة.. ومحمد سامي أعادني للنور

أعربت الفنانة هالة صدقي، عن سعادتها البالغة بمشاركتها في مسلسل جعفر العمدة، بطولة الفنان محمد رمضان، والذي حقق نجاحًا باهرًا في موسم رمضان المنقضي، كما وجهت الشكر للمخرج محمد سامي، «بشكره من كل قلبي، إنه قدر وشال قشرة كانت موجودة عليا، وظهرت هالة صدقي من تاني».

إفيهاتي في مسلسل جعفرالعمدة كانت ضمن السيناريو

وأضافت «صدقي»، خلال حوارها في برنامج «معكم»، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، ويعرض على شاشة «سي بي سي»، أن الإفيهات التي كانت ترددها أثناء تأديتها دور «صفصف» في مسلسل «جعفر العمدة» لم تكن تلقائية، بل كانت مكتوبة ضمن سيناريو المسلسل.

انفعالاتي في مسلسل جعفر العمدة حقيقية

وواصلت الفنانة هالة صدقي مازحة: «من كتر مشاهد (صفصف في الشرفة) قولت هو الدور كله في الشرفة؟ محمد سامي كان عامل حالة بوقفة الشرفة دي، كان بيختار زوايا تعبر عن الإحساس والمشاعر والحالة اللي فيها شخصية صفصف في المشهد، انفعالاتي في مسلسل جعفر العمدة حقيقية والبكاء حقيقي في كافة المشاهد ولا أضع أي شيء يساعدني على إظهار الدموع، أنا عندي قدرة أعلق الدموع في عيني كي تظهر بداخلها»