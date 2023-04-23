علي جمعة يكشف سبب تغيير اسم الشيخ محمد فريد السنديوني عبر قناة الناس

وصف الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، الشيخ محمد فريد السنديوني بـ «العظيم» رغم أنه توفي في عمر مبكر، مشيرًا إلى أن اسمه الحقيقي بشهادة الميلاد عبد العظيم بن حسن السمني، وولد في قرية سدوم في قليوب عام 1916، وتوفي عام 1955، عن عمر ناهز 39 عاما.

وفاته المبكرة لم تتح فرصة التمتع بتلاوته وصوته

وأضاف «جمعة» في حوار ببرنامج «مصر دولة التلاوة» على قناة «الناس»، أن وفاة الشيخ محمد فريد السنديوني المبكرة لم تتح الفرصة للمستمعين للتمتع بتلاوته وصوته ودراسته وبحفظه.

سبب تغيير اسم الشيخ العظيم بن حسن السمني لـ محمد فريد السنديوني

ولفت الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إلى أن سبب تغيير اسمه يرجع إلى الشبه الكبير بينه وبين الزعيم المصري محمد فريد تلميذ الزعيم المصري مصطفى كامل، ونائبه بالحزب الوطني عند تأسيسه، وعندما لاحظ كثرة تشبيه بالزعيم الراحل أطلق على نفسه اسم محمد فريد ثم ألحقه باسم بلدته سدوم ليصبح اسمه محمد فريد السنديوني.