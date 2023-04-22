داعية يوضح عبر قناة الناس فضل الوضوء: «من أعظم العبادات»

أوضح الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، فضل الوضوء، قائلاً: «عبادة من أعظم وأجل العبادات».

وأضاف تمام، خلال لقائه ببرنامج «حواء»، المذاع على قناة «الناس»، أن بعض الناس لا ينتبهون إلى هذه العبادة، لافتاً إلى أن الوضوء مقدمة لأعظم عبادة وهي الصلاة، ولا تصح الصلاة إلا بالوضوء، مستشهدًا بحديث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ»، وبالتالي فإن الوضوء شرط صحة للصلاة، حيث إن الصلاة لن تكون صحيحة إلا إذا كنت متوضئا.

يجب على كل مسلم الوضوء الصحيح

وأشار إلى أنه يجب على كل مسلم الوضوء الصحيح، لافتاً إلى أن الوضوء أيضاً من أجل الثواب الأخير، فالوضوء له ثواب عظيم جدًا، مستشهدًا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من توضأ، فأسبغ الوضوء وأحسنه وأتمه، خرجت الخطايا من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره».

الوضوء والطهارة

وفصل النبي محمد صلى الله عليه وسلم الحديث الشريف، في حديث آخر: «إذا توضأ المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فمه، وإذا استنفر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه، حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه، فإذا مسح رأسه، خرجت الخطايا من رأسه، حتى تخرج من أذنيه، فإذا غس رجليه، خرجت الخطايا من رجليه، حتى تخرج من تحت أظفار رجليه»، وبالتالي فإن الوضوء يصل بالمسلم إلى حالة الطهارة الكاملة.