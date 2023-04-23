بعد إخلاء سبيله بتهمة التعدي على فرد أمن.. من هو الفنان اللبناني وسام فارس؟

تصدر الفنان اللبناني وسام فارس، محركات البحث وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك على خلفية تعديه على فرد أمن لبناني، حيث دخل الأخير المستشفى على الفور بعد إصابته بجروح، فيما خرج وسام من السجن، قبل ساعات، وذلك حسبما ذكرت قناة «LBC».

وذكرت القناة أنّ الفنان اللبناني وسام فارس، جرى إخلاء سبيله بعدما تعهد بتكفل مصروفات العملية الجراحية التي أجراها فرد الأمن، جراء إصابته بكسور في قدمه.

وترصد «الوطن» أبرز المعلومات عن الفنان اللبناني وسام فارس، بعدما لفت انتباه الجمهور على خلفية أزمته الأخيرة، كالتالي:

- كانت أولى تجاربه الفنية من خلال مسلسل «إذا الأرض مدورة» مع تقلا شمعون، إخراج عام 2009.

- شارك في أكثر من 30 عملا فنيا، ما بين السينما والتليفزيون.

- شارك في موسم دراما رمضان 2023، بمسلسلين عربيين، وهما «وأخيرًا» و«سفر برلك».

- قدّم 5 أفلام سينمائية، بينها: «فيلم كتير كبير»، و«روحي» و«عصفوري».

- في كواليس مسلسل «وأخيرًا»، أصيب بالخوف بسبب مشهد قيادته دراجة نارية وخلفه الفنانة منى واصف، حيث نشر كواليسه عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلق عليه قائلًا: «أنا كنت خايف أكتر من الست منى واصف، تخيلوا المسؤولية أنك تسوق والست منى سنديانة الشام وراك، لولا سمح الله صار لها شيء كانت انتهت مسيرتي الفنيّة قبل ما تبلّش»..