واتساب يعلن عن تحديث جديد وإضافة رموز تعبيرية متحركة

لا يتوقف تطبيق واتساب عن تطوير ميزاته وشكله دائما، وإضافة ما يجعله سهل الاستخدام وممتعاً في ذات الوقت، فقد كشفت تسريبات جديدة أن التطبيق يعمل على ميزة جديدة ستمنح المستخدمين طريقة أخرى للتعبير عن أنفسهم، وفق ما ذكره موقع «العربية.نت».

ولفت الموقع إلى أنه سيكون هناك إضافة للعديد من الرموز التعبيرية المتحركة، لجميع إصدارات الهواتف سواء iOS وAndroid وDesktop من النظام الأساسي، على الرغم من عدم وجود موعد واضح للحصول عليها من قبل المستخدمين.

وأظهرت التسريبات أن هناك رموزا تعبيرية جديدة متحركة مثل الرمز التعبيري وجهاً يرتدي زي الاحتفال وقبعة وهو يدور حول نفسه أثناء نفخ البوق، ويأتي ذلك بعد العديد من التحديثات والمميزات الجديدة التي أضافها واتساب، والتي تتيح إجراء مكالمات فيديو مع ما يصل إلى ثمانية أشخاص من سطح المكتب الخاص بك (Desktop).

إرسال الرموز التعبيرية المتحركة

وقال موقع WABetaInfo إن واتساب يعمل على إضافة الرموز التعبيرية المتحركة إلى التحديث المستقبلي خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث إن التحسينات التي يسعى في البداية إلى تحسين التجربة لدى المستخدمين، كما سيتم إرسال الرموز التعبيرية المتحركة افتراضياً عند توفر النسخة المتحركة من رمز تعبيري معين.

ولكن هذا قد يعني أن مستخدمي واتساب لن يتمكنوا من إيقاف تشغيل الرسوم المتحركة إذا كانوا يريدون استخدام الرموز التعبيرية القياسية الثابتة.