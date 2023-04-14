مسلسل جميلة الحلقة 22.. شيري تسقط في فخ ريهام حجاج برسالة واتساب

شهد مسلسل جميلة الحلقة 22 بطولة ريهام حجاج، وقوع شيري وتقوم بدورها يسرا اللوزي، في الفخ الذي نصبته لها جميلة بمساعدة مي صديقة شقيقها أكرم ويقوم بدوره نبيل عيسى، وذلك في الوقت الذي اتفقت فيه جميلة مع مي وتقوم بدورها مروة الأزلي، بمنحها مليون جنيه مقابل ابتعادها عن شقيقها وإجهاض جنينها، كشفت لها مي عن أن شيري طلبت منها نسبة من المبلغ عمولة لها، وأقنعتها جميلة بمنحها كامل المبلغ في حال الإيقاع بشيري والتسجيل لها بشأن هذا الاتفاق.

مسلسل جميلة الحلقة 22 بطولة ريهام حجاج

وخلال مسلسل جميلة الحلقة 22 بطولة ريهام حجاج، حاولت شيري الاتصال هاتفيًا أكثر من مرة بـ مي، إلا أن الأخيرة لم ترد على اتصالاتها، واضطرت شيري لإرسال رسالة صوتية لها عبر الواتساب، تسألها عن سبب اختفائها، وأنها تريد معرفة الاتفاق الذي دار بينها وبين جميلة، مذكرة إياها بنسبتها من المبلغ الذي ستحصل عليه من جميلة وهو 50%.

أحداث في مسلسل جميلة

وشعرت مي بنجاح خطتها بمجرد استلامها هذه الرسالة الصوتية من شيري، والتي كشفت عن اتفاقها ونسبتها بإرادتها، وعلى الفور قامت مي بإرسال هذه الرسالة التي تحمل اعتراف شيري إلى جميلة للتأكد بنفسها أن شيري كانت تريد عمولة مقابل تنفيذ خطتها والحصول منها على أموال كثيرة للابتعاد عن أكرم.

أزمات مسلسل جميلة

وفي الوقت نفسه انتبهت شيري إلى خطورة الرسالة الصوتية وما تتضمنه من اعتراف بصوتها، وقررت حذفها فورًا، إلا أن مي كانت قد أرسلتها بالفعل لجميلة، وتهكمت مي على ما فعلته شيري من حذف الرسالة بتأكيدها أنها تأخرت في هذه الخطوة وأنها كانت أسرع منها.