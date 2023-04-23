رئيس اتصالات النواب: التوجيهات برفع موازنة الحماية الاجتماعية أهم ركائز الجمهورية

ثمن النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التوجيهات الرئاسية برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 358.4 مليار جنيه إلى 529.7 مليار جنيه، بنسبة زيادة تقدر بنحو 48.8 بالمائة للتخفيف على المواطنين والبسطاء في مواجهة موجة التضخم العالمي والتوسع في شبكة الحماية الاجتماعية، بهدف التخفيف على الأسر الأولى بالرعاية والـكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذا التوجه هو أحد أهم ركائز الجمهورية الجديدة.

القيادة السياسة تبذل كل الجهد بهدف الارتقاء بالخدمات

أضاف أحمد بدوي فى بيان له اليوم أن القيادة السياسة تبذل كل الجهد بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين أحوال معيشتهم وتأمين متطلباتهم الضرورية فى مواجهة موجة الارتفاعات في الأسعار، والتي طالت أكبر الاقتصادات في العالم، مشيرا إلى أن حزمة البرامج الاجتماعية التي أقرها الرئيس تساهم فى التصدي للتحديات الاقتصادية الراهنة وتؤكد بما لا يدع مجالا للشك شعور القيادة السياسية باحتياجات المواطنين ومساندة الفئات الأكثر احتياجا.

القيادة السياسية تشعر بنبض الشارع

أوضح «بدوي»، في بيانه أن القيادة السياسية تشعر بنبض الشارع وتسعى قدر المستطاع للتخفف عنه عبر حزمة من البرامج الاجتماعية والقرارات الاقتصادية في إطار سياسة ورؤية اجتماعية حاكمة تستهدف رفع المعاناة عن كاهل المواطن وهو ما ظهر بجلاء في التوجيهات الرئاسية بتخصيص 8 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بجانب 6 مليارات جنيه للتأمين الصحي بهدف تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وزيادة مخصصات الدعم فى السلع التموينية.

واكد بدوى في بيانه أن الفترة الأخيرة وخاصة في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية شهدت ضغوطا اقتصادية عالمية وتحديات جسام، أثر بشكل مباشر على اقتصاديات معظم دول العالم، لذلك تأتى توجيهات القيادة السياسية برفع دعم موازنة الحماية الاجتماعية لترفع الأعباء عن كاهل المواطن في ظل صعوبة الصراع الدولي والتحديات الاقتصادية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تضع على رأس ثوابتها المواطن البسيط من خلال برامج الحماية الاجتماعية التي تكفل مد شبكات الأمن الاجتماعي للمواطنين الأكثر احتياجا والارتقاء بالمستوى المعيشي والصحي.