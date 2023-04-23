خبير بالمركز المصري للفكر والدراسات لـ«القاهرة الإخبارية»: التنسيق المشترك ضروري لإجلاء الرعايا من السودان

قال أحمد عليبة، خبير بالمركز المصري للفكر والدراسات، إننا أمام لحظة يحدث بها تفاعل من جانب الأطراف المختلفة في السودان للتعامل مع تداعيات التصعيد العسكري، وجاء ذلك نتيجة ضغط كبير بسبب وجود جاليات متواجدة من العديد من الدول، ومع استمرار التصعيد وتطور الاشتباكات أصبح هناك إلحاح لإجلاء رعايا هذه الدول، ومصر من أول الدول التي بدأت للتحرك في هذا الاتجاه.

وأضاف خلال تغطية خاصة عن الأوضاع في السودان عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»: «بالرغم من التعقيدات الموجودة وعدم ضمان وجود ممرات إنسانية لكن فكرة أن كل الدول تقوم في اللحظة الحالية بعملية إجلاء الرعاية يحتاج ذلك إلى نوع من التنسيق المشترك، لأنه يكون هناك عدد كبير جدا من العقبات».

وأكد: «هناك رعايا متواجدين في الدولة غير مسجلين في السفارة أو غير معروف أماكنهم أو متواجدين في مناطق أطراف أو مناطق الاشتباك نفسها».