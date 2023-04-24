مكتب «البرهان» ينفي لـ القاهرة الإخبارية هروب عمر البشير من السجن

نفى مكتب رئيس مجلس السيادة، قائد الجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ما تداولته وكالة الأناضول التركية، اليوم الأحد، بشأن هروب الرئيس السوداني السابق عمر البشير من سجنه.

عمر البشير في مستشفى عسكري

وأوضح مكتب الفريق أول البرهان، في تصريحات خاصة لـ«القاهرة الإخبارية»، أن «البشير» تم نقله إلى أحد المستشفيات العسكرية.

وكانت وكالة «الأناضول» للأنباء، أفادت في وقت سابق اليوم، بهروب الرئيس السوداني السابق من محبسه، في سجن كوبر شمالي الخرطوم.

عمر البشير كان في سجن كوبر شمالي الخرطوم

وأشارت «الأناضول» إلى أنه لم يصدر عن القوات المسلحة السودانية ما يؤكد هذه الأنباء أو ينفيها، وهو ما نفاه مكتب الفريق أول البرهان لـ«القاهرة الإخبارية».