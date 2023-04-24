كارثة تهدد الولايات المتحدة.. انفجار بركاني خلال ساعات «فيديو»

أعلنت السلطات الأمريكية، صباح اليوم، أن أحد أكثر البراكين فتكا في أمريكا الجنوبية في حالة تأهب برتقالية في مدينة كولومبيا، ويمكن أن يثور بركان «نيفادو ديل رويز» غرب البلاد في غضون أيام أو ساعات قليلة، وفقا لموقع «سي جي تي أن أمريكا».

One of South America's deadliest volcanoes is on orange alert in Colombia. Nevado del Ruiz could erupt within weeks or even days. #Volcano pic.twitter.com/QwAYDrfKYJ — WatchTower 环球瞭望台 (@WatchTowerGW) April 24, 2023

ثوران بركان فى أمريكا الجنوبية

وتداول رواد التواصل الإجتماعي، مشاهد لمقطع فيديو يظهر انتشار الدخان الكثيف في سماء مدينة كولومبيا بأمريكا الجنوبية، بعد خروجه من فوهة البركان، والذي أثار خوف المواطنين من اندلاع بركان خلال الأيام القادمة تحديدا بعد أن وصلت حالة التأهب إلى اللون البرتقالي.

After the pole shift, the venting volcanoes along what is now the edge of the N American Plate where it crosses Mexico will vent away from Mexico. Volcanic ash, via what will be the new prevailing westerlies, will be carried out past what is now Central America, and thence out… pic.twitter.com/2AZLpc2YEs — ZetaTalk Followers (@ZT_Followers) April 23, 2023

تحذيرات بشأن بركان نيفادو ديل رويز

وكانت السلطات الكولومبية، قد حذرت الايام الماضية، من احتمال ثوران بركان «نيفادو ديل رويز» غرب البلاد، خاصة بعد استمرار ارتفاع درجات الحرارة من فوهته والنشاط الزلزالي المسجل باستمرار في المنطقة، معربة أنه فى حال إصدار تنبيه باللون الأحمر سيتعين عن ذلك إجلاء سكان المنطقة على الفور.