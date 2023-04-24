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كارثة تهدد الولايات المتحدة.. انفجار بركاني خلال ساعات «فيديو»

كتب:

سارة ثروت
09:51 ص | الإثنين 24 أبريل 2023
بركان نيفادو ديل رويز ينفث بمدينة كولومبيا في أمريكا الجنوبية

بركان نيفادو ديل رويز ينفث بمدينة كولومبيا في أمريكا الجنوبية

أعلنت السلطات الأمريكية، صباح اليوم، أن أحد أكثر البراكين فتكا في أمريكا الجنوبية في حالة تأهب برتقالية في مدينة كولومبيا، ويمكن أن يثور بركان «نيفادو ديل رويز» غرب البلاد في غضون أيام أو ساعات قليلة، وفقا لموقع «سي جي تي أن أمريكا».

ثوران بركان فى أمريكا الجنوبية

وتداول رواد التواصل الإجتماعي، مشاهد لمقطع فيديو يظهر انتشار الدخان الكثيف في سماء مدينة كولومبيا بأمريكا الجنوبية، بعد خروجه من فوهة البركان، والذي أثار خوف المواطنين من اندلاع بركان خلال الأيام القادمة تحديدا بعد أن وصلت حالة التأهب إلى اللون البرتقالي.

 

تحذيرات بشأن بركان نيفادو ديل رويز

وكانت السلطات الكولومبية، قد حذرت  الايام الماضية، من احتمال ثوران بركان «نيفادو ديل رويز» غرب البلاد، خاصة بعد استمرار ارتفاع درجات الحرارة من فوهته والنشاط الزلزالي المسجل باستمرار في المنطقة، معربة أنه فى حال إصدار تنبيه باللون الأحمر سيتعين عن ذلك إجلاء سكان المنطقة على الفور.

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