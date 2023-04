كارثة تهدد الولايات المتحدة.. انفجار بركاني خلال ساعات «فيديو»

أعلنت السلطات الأمريكية، صباح اليوم، أن أحد أكثر البراكين فتكا في أمريكا الجنوبية في حالة تأهب برتقالية في مدينة كولومبيا، ويمكن أن يثور بركان «نيفادو ديل رويز» غرب البلاد في غضون أيام أو ساعات قليلة، وفقا لموقع «سي جي تي أن أمريكا».

One of South America's deadliest volcanoes is on orange alert in Colombia. Nevado del Ruiz could erupt within weeks or even days. #Volcano pic.twitter.com/QwAYDrfKYJ

وتداول رواد التواصل الإجتماعي، مشاهد لمقطع فيديو يظهر انتشار الدخان الكثيف في سماء مدينة كولومبيا بأمريكا الجنوبية، بعد خروجه من فوهة البركان، والذي أثار خوف المواطنين من اندلاع بركان خلال الأيام القادمة تحديدا بعد أن وصلت حالة التأهب إلى اللون البرتقالي.

