رئيس كوريا الجنوبية يؤكد أن التحالف مع أمريكا قوي للتعافي من أي مصاعب

قال الرئيس الكوري الجنوبي «يون سيوك-يول»، اليوم، إن التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة قوي بما يكفي للتعافي من أي مصاعب أو تضارب في المصالح.

عقد قمة مع الرئيس الأمريكي

وأوضح يون - في تصريح بمناسبة زيارته لـ واشنطن لعقد قمة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، في 26 أبريل، وفقا لوكالة الأنباء الكورية «يونهاب»، أن التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ليس علاقة اجتماع وافتراق وفقا لمصالح طرف بعينه، لكنه تحالف قائم على القيم العالمية للديمقراطية الليبرالية واقتصاد السوق، مشيرا إلى أنه تحالف قوي قائم على القيم ويمكنه إعادة التعديل بالكامل حتى عندما تتعارض مصالحهما أو عندما تكون هناك مشكلة.

توقيت الزيارة لواشنطن

وتأتي زيارة يون إلى واشنطن في الوقت الذي يحتفل فيه البلدان بمرور 70 عاما على تأسيس تحالفها.