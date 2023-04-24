النائب محمد الجبلاوي: عودة المصريين من السودان تكشف حجم الجهود الدبلوماسية

قال النائب محمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن عودة المصريين من السودان تعد خطوة من الخطوات المحسوبة للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في عودة أبناء الوطن بإجراءات حكيمة ورشيدة.

عودة الجنود من السودان دليل على قوة مصر

وأكد في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الاثنين، أن مواصلة الجهود المصرية في عودة المصريين من السودان دليل على قوة الدولة المصرية وقدرتها في حماية مواطنيها، وأن عودتهم خلال الاحتفال بالعيد أمر جيد للغاية وكان من غير المعقول الاحتفال بالعيد دون عودة أبناءنا، قائلا: «الدولة تدير ملفاتها بالحكمة والمنطق».

عودة الجنود في تلك الأجواء يؤكد الجهود الدبلوماسية

وأشار وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إلى أن الرئيس السيسي حريص على حماية أرواح المصريين داخل مصر وخارجها، موضحا أن عودة المصريين من السودان في ظل تلك الأجواء تؤكد الجهود الدبلوماسية المبذولة والملموسة.