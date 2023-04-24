رئيس حزب الجيل يشيد بإدارة الدولة لملف عودة المصريين من السودان

أشاد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية وعضو المجلس الرئاسى للتيار الإصلاحي الحر بإدارة الدولة المصرية لملف عودة المصريين العالقين في السودان.

قيادة مصر الحكيمة في أزمة السودان

وأكد رئيس حزب الجيل أن إدارة أزمة عودة أبنائنا المتواجدين في السودان أكدت بكل وضوح أن مصر دولة كبيرة وأن قيادتها حكيمة عاقلة، رصينة وأنها قادت بحكمة بالغة واقتدار، بالتعاون مع الأجهزة المعنية منظومة رائعة تجعلنا نفخر ونتباهى ببلادنا ودولتنا العظيمة.

الشهابي: مصر لا تعرف المواربة

وأضاف الشهابي أن مصر عبر تاريخها العريق لا تعرف المواربة وتصون أبناءها وتحفظ سلامة مواطنيها تحت أي سماء وفوق كل أرض، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي ومعه الأجهزة المعنية لاستعادة أبنائها بشكل آمن فيما عجزت دول كبرى عن نقل رعاياها من الخرطوم.