نيزك يثير فزع سكان ولاية إنديانا الأميركية.. «كرة نارية مضيئة تشق السماء»

وثقت كاميرات مراقبة لحظة عبور نيزك ساطع في سماء ولاية إنديانا الأمريكية، خلال الساعات الماضية، وأثارت تلك الحادثة قلق الكثير من المواطنين الأمريكيين، خاصة بعد أصدر النيزك صوت ضجيج هائل انقض على هدوء الليل.

عبور نيزك في سماء ولاية إنديانا الامريكية

وأفاد مسؤولون أمريكيون، أنه لم يجري إحصاء أي أضرار مادية جسيمة، باستثناء حالة الذعر، والبلاغات عن سطوع نيزك في ولاية إنديانا، بإحدى المناطق، علاوة على حالة القلق بين السكان ، الذين وصفوا سطوع النيزك بالتزامن مع صوت دوي عال سُمع في أغلب مناطق أنحاء الولاية ليلة الجمعة الماضية، ما تسبب فى اهتزاز بعض المنازل،

وفى السياق ذاته، أعلنت إدارة الطوارئ في مقاطعة «هاميلتون» بولاية إنديانا، أن التقارير رصدت خطوط ضوئية بعد عبور نيزك في السماء، مع احتمالية حدوث انفجار محتمل، بالإضافة إلى رؤية بريق النيزك في ولاية كنتاكي.

دوي عال بسبب عبور النيزك في سماء ولاية إنديانا

وكتبت إدارة الطوارئ الأمريكية، على موقع التدوينات القصيرة تويتر، إنه قد تاكد سماع صوت دوي عالٍ فى سماء ولاية إنديانا، بسبب عبور نيزك، وتعاونت إدارة الإطفاء مع الشرطة للتحقيق في الأمر، مضيفة أن نظام الكشف عن الصواعق التابع للخدمة الوطنية للطقس التقط إشارات عدة على وجود شيء غريب فوق مقاطعة «كارول».

من ناحية أخرى، أشارت توقعات الخبراء إلي أن الدوي العالي الذي صدر فى السماء، كان نتيجة عبور نيزك بولاية إنديانا، وقال المكتب التابع لدائرة الأرصاد الجوية الوطنية بالولاية، إن مخطط البرق التابع له سهل على العلماء رصد نيزك يشبه كرة نارية فوق مقاطعة «كارول»،

ووفقا لشبكة «سي أن أن» الأمريكية، رصدت رصدت كاميرات أحد المنازل في مقاطعة «جرينوود» خطوطاً مضيئة في السماء مصحوبة بكرة نارية في تمام الساعة 8:47 مساءً مع دوي صاخب.