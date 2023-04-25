هزة أرضية بقوة 2.8 درجة تضرب منطقة الحدود بين بنما وكوستاريكا

ضربت هزة أرضية بقوة 2.8 درجة على مقياس ريختر، منطقة الحدود بين بنما وكوستاريكا على عمق 29 كيلومتر تحت سطح الأرض.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي في بيانات نشرها عبر موقع الإلكتروني، إن بؤرة هزة أرضية ضربت منطقة الحدود بين بنما وكوستاريكا على مسافة 16 كيلومترا بين الشرق والشمال الشرقي من أل بالمار في بنما، و233 كيلومترا جنوب شرق سان خوسيه بكوستاريكا.

وفي وقت سابق، ضربت هزة أرضية بقوة 3.2 ريختر، بالقرب من ساحل نيكاراجوا على عمق 15 كيلومترا.

وأشار الزلازل الأوروبي المتوسطي، إلى أن بؤرة الهزة الأرضية، وقعت على مسافة 123 كيلومترا جنوب غرب مسايا.