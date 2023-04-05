زلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر يضرب بنما

ضرب زلزال بلغت قوته 6.8 درجة على مقياس ريختر في البحر قرب جزيرة كويبا البنمية، وفقا لما أفاد به معهد علوم الأرض بجامعة بنما.

وذكرت منصة «نيوزروم بنما»، البنمية أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، مشيرة إلى أنه تبعه هزة ارتدادية بلغت قوتها 4.2 درجة على مقياس ريختر.

لم ترد معلومات عن وقوع دمار أو إصابات

وشعر بالزلزال سكان العديد من المدن البنمية بما في ذلك العاصمة بنما سيتي، ولم ترد حتى الآن أي معلومات عن وقوع دمار أو إصابات أو ضحايا بشرية جراء الزلزال، كما لم يصدر أي إنذار بشأن احتمال موجات تسونامي في المنطقة.