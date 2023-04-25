قبرص تعتزم تسهيل عودة الرعايا الأجانب إلى دولهم بعد إجلائهم من السودان

قالت وزارة الخارجية القبرصية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن جمهورية قبرص تعتزم تقديم تسهيلات للدول الصديقة لإعادة مواطنيها من السودان عبر الجزيرة .

ونقلت شبكة «سكاي نيوز» البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن نيقوسيا، قولها إنها فعّلت آلية إنقاذ إنسانية لإجلاء المدنيين من مواطني الدول الأخرى من السودان عبر الجزيرة.

وكانت قبرص قد سهلت عمليات الإجلاء لدوافع الإنسانية من قبل، ففي عام 2006 تم إجلاء عشرات الآلاف من الأشخاص من لبنان عبر قبرص أثناء تصاعد العنف مع إسرائيل.