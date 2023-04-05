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السيسي: اتفقت مع رئيس قبرص للإعداد الجيد للجولة الثانية من اللجنة المشتركة بين البلدين

كتب:

محمد عزالدين
06:48 م | الأربعاء 05 أبريل 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه اتفق مع الرئيس القبرصي على أهمية الإعداد الجيد للجولة الثانية من اللجنة العليا المشتركة بين البلدين.

بحث سبل توطيد العلاقات بين البلدين

وناقش رئيس جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليديس، في أول زيارة له للقاهرة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي القضية القبرصية وسبل توطيد العلاقات في مجالات التجارة والاقتصاد والسياحة والطاقة.

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤخرا اتصالًا هاتفيًا مع نيكوس خريستودوليدس الرئيس المُنتخب الجديد لجمهورية قبرص، لتهنئته بمناسبة انتخابه رئيسًا لقبرص، في الانتخابات الرئاسية التي أجريت يوم 12 فبراير الماضي.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب خلال الاتصال عن التمنيات للرئيس القبرصي المنتخب بالتوفيق والسداد في قيادة قبرص الصديقة إلى مزيد من التقدم والازدهار على كل الأصعدة.

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