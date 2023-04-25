المشيخة الإسلامية بسلوفينيا: موفدو الأوقاف المصرية خير مثال للداعية المستنير

قال رئيس المشيخة الإسلامية في جمهورية سلوفينيا، المفتي نفزت بوريتش، إنّ موفدي الأوقاف المصرية قدموا خير مثال للداعية المعتدل المستنير.

مفتي جمهورية سلوفينيا يتوجه بالشكر للأوقاف المصرية

ووجه بوريتش في بيان اليوم الثلاثاء، الشكر إلى وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، على حسن التعاون بين وزارة الأوقاف والمشيخة الإسلامية بسلوفينيا، وعلى اهتمامها بالجمعية من خلال إيفاد الأئمة والقراء المؤهلين، الذين قدموا خير مثال للداعية المعتدل المستنير، وأدوا أداءً متميزًا ومشرفًا، سائلًا الله أن يحفظ مصر قيادة وشعبًا، وأن يبارك جهودها في خدمة الإسلام والمسلمين.