سلوفينيا تعلن دعمها لرؤية الرئيس الأوكراني لإحلال السلام

أكدت سلوفينيا دعم صيغة السلام التي طرحها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، واستعدادها للمشاركة في إعمار أوكرانيا.

جاء ذلك حسب ما أوردته وكالة أنباء «يوكرنفورم» الأوكرانية، اليوم الجمعة، خلال لقاء رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميهال، ورئيس وزراء سلوفينيا روبرت جولوب، الذي يزور أوكرانيا حاليا.

وقال رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميهال -عبر تطبيق (تليجرام)- «سلوفينيا تؤيد صيغة السلام لرئيس أوكرانيا ومستعدة للمشاركة في استعادة دولتنا وأنا ممتن لرئيس الوزراء روبرت جولوب على دعمه القوي».

وأضاف: «لقد وقعنا عقب اجتماعنا بيانا مشتركا ندين فيه الإرهاب الروسي ضد السكان المدنيين والبنية التحتية مع التأكيد على ضرورة الانسحاب الفوري والكامل لجميع القوات الروسية من الأراضي الاوكرانية داخل الحدود المعترف بها دوليا»، على حد وصفه.

وأعربت سلوفينيا عن دعمها لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وأعلنت استعدادها للمساعدة في المزيد من التكامل وتعزيز القدرات الدفاعية.