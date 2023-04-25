ضبط 1.5 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر في كفر الشيخ

تمكنت مباحث التموين بكفر الشيخ، بإشراف اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير الأمن، من ضبط 1.5 طن أعلاف حيوانية «مجهولة المصدر»، بحوزة مالك مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص، في مركز الرياض.

ضبط 1.5 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر

وضبطت حملة التموين بإشراف المقدم أحمد بسيوني، رئيس مباحث التموين، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، كمية الأعلاف الحيوانية، لدى مالك مخزن مُقيم بإحدى قرى مركز الرياض، معبأة داخل شكائر بدون مستندات، «مجهولة المصدر»، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام الحيوانى، ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، وذلك تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وجرى التحفظ على المضبوطات، واتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة التي تولت التحقيق.

جولات ميدانية لمتابعة الأسواق

كان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وجّه رؤساء المراكز والمدن بعمل جولات ميدانية، لمتابعة منافذ بيع السلع والمواد الغذائية، والتأكد من عدم مغالاة التجار وتوافر السلع وبيعها بأسعارها المقررة للمواطنين، مشددا على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على المحال التجارية ومنافذ البيع، لمواجهة الممارسات الاحتكارية للتجار، وضبط الأسعار، بما يتوافق مع توجيهات مجلس الوزراء، بتوفير السلع، وإحكام السيطرة على المنافذ والأسواق، والرقابة على الأسعار.