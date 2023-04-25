«الخارجية السويدية» تطرد 5 دبلوماسيين روس

ذكرت وزارة الخارجية السويدية، اليوم، أنّ السويد تطرد 5 دبلوماسيين روس للقيام بأنشطة لا تتوافق مع وضعهم الدبلوماسي، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

وذكرت وزارة الخارجية، أنّ السويد استدعت سفير روسيا، وأبلغته أنّه طُلب من 5 أشخاص يعملون في السفارة مغادرة البلاد نتيجة لأنشطة لا تتوافق مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

وطردت السويد 3 دبلوماسيين روس في أبريل من العام الماضي، في أعقاب إطلاق الأزمة الروسية الأوكرانية، وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت النرويج أنها كانت كذلك طرد 15 روسي مسؤولو السفارة.

وذكرت وزارة الخارجية، أنّهم ضباط استخبارات يعملون تحت غطاء المواقع الدبلوماسية، وهو آخر طرد من قبل دولة غربية منذ الأزمة الروسية الأوكرانية.