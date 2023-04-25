أزمة روسيا وأوكرانيا ترفع ميزانية الدفاع الأوروبية.. كم تبلغ الآن؟

ذكر تقرير نشرته صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، أنّ الأزمة الروسية الأوكرانية، دفعت الدول الأوروبية إلى زيادة ميزانية الإنفاق العسكري بما يربو على 3.7 في المئة، وهي الأعلى على الإطلاق في تاريخ الأمم الأوروبية، لتصل العام الماضي إلى 2.24 تريليون دولار سنويا.

وأضاف التقرير، الذي شارك في كتابته كل من الصحفيين أدام تايلور وجينيفر هاسان، أنه طبقا للإحصائيات الصادرة عن معهد ستوكهولم الدولي لدراسات السلام، أنه في الوقت الذي قامت فيه الدول الأوروبية بزيادة نفقات الدفاع على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية، إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية لم ترفع ميزانية الإنفاق العسكري لديها لتستقر عند 877 مليار دولار سنويا خلال العام الماضي.

ويشير التقرير إلى أن الإنفاق العسكري في دول غرب ووسط أوروبا على ضوء الأزمة الأوكرانية، ارتفع لأول مرة على نحو أعلى من المستويات التي أنفقتها تلك الدول إبان الحقبة التي شهدت اقتراب نهاية الحرب الباردة عام 1989.

ارتفاع الإنفاق العسكري في دول غرب ووسط أوروبا

ويتطرق التقرير في سياق متصل إلى كلمة وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف، أمس الاثنين، أمام مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، والتي أكد فيها أنّ الموقف على الساحة الدولية في الوقت الحالي، أصبح أكثر خطورة مما كان عليه في فترة الحرب الباردة، موضحا أن الخطر يكمن في فقدان الثقة في النظام العالمي الحالي متعدد الأطراف، إذ وجه الاتهام إلى الدول الغربية، والتي وصفها بأنها تمثل أقلية دولية، بأنها تسعى للتحدث بالنيابة عن الجنس البشري بأسره.

ويبرز التقرير كذلك تصريحات أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، التي يعبر فيها عن اعتقاده أن المخاطر الناجمة عن الصراع المسلح الحالي في أوكرانيا تفوق بمراحل أي مخاطر أخرى.

ويشير التقرير في الوقت نفسه إلى حجم التوتر الذي وصلت إليه العلاقات الروسية الأمريكية بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، إذ يسلط الضوء على اتهام موسكو لواشنطن بانتهاكها لالتزاماتها الدولية، بعد أن رفضت الولايات المتحدة منح تأشيرات دخول للصحفيين الروس المرافقين لوزير الخارجية الروسي، لتغطية كلمته أمام مجلس الأمن الدولي بوصف بلاده الرئيس الحالي للمجلس.

موقف العديد من الدول الأوروبية من الأزمة الروسية الأوكرانية

وفي الوقت نفسه، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في تعليق لها على قرار عدم منحها تأشيرات للصحفيين الروس لحضور جلسة مجلس الأمن في نيويورك بالقول، إن طرد موسكو لدبلوماسيين أمريكيين أعاق إجراءات منح السفارة الأمريكية في روسيا لتأشيرات الدخول، موضحة في الوقت نفسه أن مئات التأشيرات كانت تصدر كل عام لمواطنين روس لدخول الولايات المتحدة.

كما يتناول التقرير موقف العديد من الدول الأوروبية من الأزمة الروسية الأوكرانية، إذ يشير إلى تصريحات صحفية لرؤساء وزراء كل من بولندا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك، والتي يحرضون فيها الدول الغربية على الاستمرار في تقديم كافة أشكال الدعم لأوكرانيا حتي تتمكن من تحقيق النصر على القوات الروسية خلال الحرب التي تدور رحاها بين الطرفين منذ أكثر من عام.

وأكد قادة الدول الأوروبية الثلاث، أن الموقف الأوروبي المساند لأوكرانيا سيبعث برسالة واضحة، مفادها أن الحروب التي لا نهاية لها والصراعات العسكرية طويلة المدى ليس لها مكان في عالمنا الحالي.