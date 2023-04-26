تداول 55 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي للهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، أنّ المواني التابعة للهيئة بالمحافظات تشهد نشاطًا في حركة تداول البضائع وصولاً وسفرًا، وسجل حجم التداول اليوم الأربعاء، 55 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة.

10 سفن متراكية على أرصفة مواني البحر الأحمر

وذكر بيان هيئة مواني البحر الأحمر، أنّ حركة استقبال ومغادرة السفن تشهد انتظامًا، وبلغ إجمالي عدد السفن المتراكية على أرصفة مواني الهيئة اليوم، 10 سفن، وجرى تداول 55 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 219 شاحنة و28 سيارة.

أوضح البيان، أنّ حركة تداول الواردات سجلت 100 طن بضائع، 84 شاحنة و9 سيارات، فيما سجلت حركة الصادرات 54900 طن بضائع، 135 شاحنة و19 سيارة.

تصدير 52 ألف طن فوسفات بميناء سفاجا

وأضاف البيان، أنّ ميناء سفاجا يشهد اليوم، مغادرة السفينة ANNA Elisabeth وعلى متنها 52 ألف طن فوسفات متجهة إلى الصين، والسفينتين الحرية2 وبوسيدون إكسبريس، بينما استقبل الميناء بالأمس، ثلاث سفن وهي Yara G ، Handy stranger وعمان

وشهد ميناء نويبع اليوم، تداول 1000 طن بضائع و113 شاحنة من خلال رحلات وصول وسفر، لثلاث سفن وهي أيلة وبريدج وسينا، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 257 راكبًا بموانيها.