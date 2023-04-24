ميناء سفاجا يستقبل 63 ألف طن قمح روسي اليوم

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي حجم التداول اليوم بلغ 69 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، وعدد السفن المتواجدة على الأرصفة 12 سفينة.

12 سفينة متراكية على أرصفة مواني البحر الأحمر

وذكر بيان هيئة مواني البحر الأحمر، أن حركة استقبال ومغادرة السفن تشهد انتظاما، إذ سجلت حركة تداول الواردات اليوم 63 ألفا و500 طن بضائع، 144 شاحنة و11 سيارة فيما سجلت حركة الصادرات 5500 طن بضائع، 130 شاحنة.

استقبال 63 ألف طن قمح بميناء سفاجا اليوم

وأوضح البيان أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينة Achille وعلى متنها 63 ألف طن قمح روسي، إذ قامت الجهات المختصة بالميناء، باتخاذ اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة، للتأكد من سلامتها قبل السماح بدخول السفينة وتفريغها، كما استقبل الميناء السفينة Windsor Adventure قادمة من أوكرانيا لشحن فوسفات.

فيما شهد ميناء نويبع تداول 5500 طن بضائع و274 شاحنة من خلال رحلات وصول وسفر، لثلاث سفن وهي آيلة وبريدج وسينا، وقد سجلت موانى الهيئة وصول وسفر 600 راكب بموانيها.