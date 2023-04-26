ما هي ساعة يوم القيامة؟.. تحدد موعد نهاية العالم

كوارث كثيرة يمر بها العالم حاليا بداية من جائحة كورنا التي قضت على الملايين حول العالم، وزيادة معدل الزلازال، وبدء نشاط لبراكين البحر المتوسط، ونهاية بالحرب الروسية الأوكرانية، التي تهدد بتغير خريطة العالم، الأمر الذي يدق ناقوس الخطر بإبادة البشر، وفي محاولة من العلماء لتحذير البشرية من المخاطر المحدقة بهم، أنشئوا ساعة يوم القيامة التي يتم تعديلها مرة سنويًا لتحذير من الاقتراب من نهاية العالم، فما هي تلك الساعة وكيف يتم ضبطها.

ساعة يوم القيامة

تم تصنيع ساعة يوم القيامة عام 1947 خلال الحرب العالمية الثانية لتحذير البشرية من مخاطر استخدام الأسلحة النووية، حيث يتم اعتبار الساعة 12 منتصف الليل هو موعد نهاية العالم، ويتم تحريك عقارب الساعة لتتجه نحو أو ضد حسب الأحداث التي يمر بها العالم، وفق ما نشر على موقع thebulletin الأمريكي.

ومنذ ذلك الحين، يقوم العلماء سنويًا خلال شهر يناير بضبط الساعة بتقريب أو إبعاد عقرب الساعة نحو منتصف الليل حسب التغيرات التي يشهدها العالم.

وكانت ساعة يوم القيامة من 75 عام مضبوطة على بعد 7 دقائق من منتصف الليل، أما الآن فقد أصبحت على بعد 90 ثانية، ووفق العلماء فهي النقطة الأقرب إلى أكبر كارثة عالمية على الإطلاق.

وقد تم تقديمها خلال 2023 نحو 10 ثواني كاملة، وهو رقم ضخم، خاصة ان العالم مر بالكثير من الكوارث بداية من كوفيد 19 وتغير المناخ والحرب الروسية الأوكرانية، وتهديدات الحرب النووية

من يقوم بظبط ساعة يوم القيامة؟

القائم على ضبط ساعة يوم القيامة حاليًا هو مجلس العلوم والأمن التابع لنشرة علماء الذرة، حيث يتم مناقشة الأحداث الجارية في العالم وتأثيرها على البشرية ثم يتم تحديد ما إذا كان سيتم تحريك عقارب الساعة نحو منتصف الليل أو ضدها.

ويعتبر وجود عقارب الساعة على بعد 90 ثانية من منتصف الليل هو الأقرب في تاريخ البشرية منذ بدء العمل بها منذ 75 عام، وهو ما يشكل وضع كارثي يهدد العالم، ووفق البيان الذي أصدرته نشرة علماء الذرة فأن هذا جاء نتيجة جائحة كورونا والتغيرات المناخية والحرب الروسية الأوكرانية، والتهديدات البيولوجية وانتشار الأسلحة النووية خاصة في كوريا الشمالية.

أما أبعد وقت كانت عقارب الساعة عن منتصف الليل فكانت في مطلع التسعينات وتحديدًا بعد نهاية الحرب الباردة، حيث تم ضبط الساعة على بعد 17 دقيقة من منتصف الليل.

وقالت النشرة في بيان خلال تحديث الساعة العام الماضي «تظل الساعة في أقرب نقطة على الإطلاق ليوم القيامة ونهاية الحضارة بسبب المخاطر المتزايدة للحرب في أوكرانيا. تقف الساعة الآن عند 90 ثانية حتى منتصف الليل - وهي الأقرب إلى كارثة عالمية على الإطلاق»