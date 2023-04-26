إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب سيارة على طريق «مطروح - السلوم»

أصيب ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة بإصابات متفرقة في الجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل، منذ قليل، علي طريق مطروح السلوم أمام قرية أبو زريبة اتجاه مدينة السلوم، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجري نقل المصابين إلي أقرب مستشفى وأخطرت شرطة تأمين الطريق الدولي اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

أسماء مصابين حادث طريق السلوم

واستقبلت، مساء اليوم الأربعاء، مستشفى السلوم التخصصي مصابين حادث سيارة طريق السلوم، وننشر الأسماء وتفاصيل الحالات وهم : «محمد عقيلة صالح 12 سنة من مدينة السلوم مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وجرح قطعي بالجبهة بطول 7 سم ويوجد تحت الملاحظة، ومحمود عقيلة صالح 17 سنة من السلوم مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم تحت الملاحظة، وإفراج قاسم مختار 40 سنة من السلوم مصابة بكسر بعظمة القصبة اليمني وتم تحويل الحالة إلي مستشفى مطروح العام»، وجاري استكمال الرعاية الطبية العاجلة لجميع المصابين، وعمل الأشعة وإجراء التحاليل اللازمة لكل حالة ومتابعة أطباء قسم الطوارىء بمستشفى السلوم.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت مباحث قسم شرطة السلوم إلي موقع الحادث وجاري الفحص للتعرف علي أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته وجاري تقديم تقرير شامل بالواقعة إلى جهات التحقيق.