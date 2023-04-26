هل هناك علاقة بين زلازل اليونان الأخيرة وبركان البحر المتوسط؟

شهدت اليونان العديد من الزلازل خلال الأيام القليلة الماضية، كان آخرها الزلزال الذي أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية رصده منذ قليل، وشعر به سكان المدن المصرية والقاهرة.

زلزال اليونان بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر

وقال المركز في بيان عبر صفحته على «فيس بوك»: «إن زلزالا وقع في اليونان بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر مساء اليوم»، مضيفا أن الزلزال الجديد شعر به بعض السكان في المدن المصرية والعاصمة القاهرة.

ثاني زلزال يضرب اليونان خلال 4 أيام

ويأتي زلزال اليونان بعد 4 أيام من النشاط الجديد الذي شهده بركان كولومبو في البحر الأبيض المتوسط نشاطا جديدا، بعدما أثارت تحذيرات بوقوع كارثة حال حدوث انفجار بركاني يهدد العديد من الدول، وينذر بمشكلة بيئية تؤثر على كوكب الأرض، حيث وقع زلزال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر على بعد 10 كيلومترات شمال شرق جزيرة سانتوريني اليونانية.

وشعر بزلزال اليونان الأخير العديد من السكان في جزيرة سانتوريني، خاصة في الجزء الشمالي من الجزيرة وتحديدا في بلدة أويا، حيث استمرت الهزة الأرضية الخفيفة لبضعة ثوان.

وسبق زلزال اليونان وأعقبه سلسلة من الهزات الارتدادية، بلغت قوتها 3.4 درجة على مقياس ريختر، خلال الأشهر الماضية، وكان النشاط الزلزالي في هذه المنطقة أعلى إلى حد ما، ولكن الجانب الأكثر إثارة للاهتمام هو على الأرجح أن الزلازل حدثت بالقرب من بركان كولومبو النشط تحت البحر الأبيض المتوسط، والذي يقع على بعد 8 كيلومترات شمال شرق جزيرة سانتوريني، أو تحته مباشرة، بحسب موقع «فولكانو ديسكفري» المتخصص في أخبار الزلازل.

كولومبو البركان الأكثر خطورة في البحر المتوسط

ويطلق على بركان البحر المتوسط اسم «كولومبو»، ويعتبر البركان النشط الأكثر خطورة في اليونان، بسبب محيطه تحت الماء، فهو قادر على إطلاق موجات تسونامي، ويتمثل السبب الثاني في أنه لديه القدرة على إنتاج ثورات بركانية كبيرة.

وأضاف الموقع العلمي المتخصص في الزلازل: «ذكرى سيئة يحملها انفجار البركان، وذلك خلال ثورانه التاريخي الوحيد المعروف في عام 1650، والذي دمر جزيرة سانتوريني وقتل العديد من الأشخاص والآلاف من الماشية بسبب الغازات السامة».

وتابع: «غزا تسونامي كبير سواحل الجزيرة المسطحة، التي كانت في ذلك الوقت غير مأهولة بالسكان، ولكنها الآن مزدحمة بالفنادق والمدن التي تتمتع بموقع على شواطئ سانتوريني ذات الرمال السوداء الشهيرة».

وتشير استنتاجات الفريق العلمي، التي نُشرت في مجلة «جيوكيمستري» إلى أنه على الرغم من أن الثوران البركاني ليس وشيكاً، إلا أن البركان يشكل تهديداً خطيراً.

باحثون يحفرون رواسب حول بركان كولومبو في البحر المتوسط

وأضافت الصحيفة البريطانية: «تقوم مجموعة أخرى من الباحثين على متن سفينة الأبحاث (جويدس ريزليوشن) بحفر الرواسب حول كولومبو لإعادة بناء تاريخ ثوران البركان على مدى ملايين السنين القليلة الماضية».

واختتمت الصحيفة البريطانية: «من بين أمور أخرى، يأمل الفريق البحثي في فهم الروابط بين الزلازل والبراكين في هذه المنطقة، والتحقيق في تأثير تغير مستوى سطح البحر على حجم وتواتر الانفجارات البركانية».