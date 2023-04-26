تفاصيل زلزال اليونان.. قوته 5.3 درجة ريختر وشعر به المصريون

أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت مساء اليوم، هزة أرضية في اليونان، شعر بها بعض المواطنين في عدد من المحافظات، وعلى بعد 551 كيلومترا شمال مرسى مطروح.

وأوضح المعهد في بيان، أن قوة الهزة الأرضية بلغت 5.3 درجة على مقياس ريختر، وخط طوال 26.45 شرقا، وخط عرض 36.25 شمالا، مشيرا إلى أنه لم يرد للمعهد ما يفيد بوقوع أي خسائر.