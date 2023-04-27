عناوين مقرات «لم الشمل» في القاهرة والمحافظات.. تعرف عليها

يستمر الأزهر الشريف، في تقديم خدماته والإجابة على التساؤلات وتقديم النصائح للمتزوجين من خلال وحدة لَمّ الشَّمْل، والتي تتواجد في العديد من المحافظات، بهدف الحفاظ على كيان الأسر المصرية ومنع تفككها.

وخصص الأزهر الشريف رقما ساخنا لتلقي مركز ووحدة لم الشمل طلبات الجمهور وهو 19906، للإجابة على العديد من التساؤلات وطلب المساعدة منذ إطلاقه عام 2015، وأيضا عبر رسائل الصفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

عناوين وحدات لم الشمل التابعة للأزهر

وخصص الأزهر الشريف مقرات لوحدة لم الشمل في جميع المحافظات المصرية، بجانب المقر الرئيس لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية معتمدة لحل النزاعات استقبال الأطراف المتنازعة في المقرات.

عناوين مقرات لم الشمل في القاهرة والمحافظات

1- القاهرة الحي السادس– معهد الشبينى الإعدادى النموذجى.

2- الجيزة منطقة الجيزة الأزهرية- شارع مستشفى الصدر- العمرانية- الجيزة.

3- القليوبية منطقة القليوبية الأزهرية- بنها الجديدة- حي الفلات.

4- الشرقية منطقة الشرقية الأزهرية- ش المعهد الديني– الحسينية الزقازيق.

5- المنوفية منطقة المنوفية الأزهرية- شبين الكوم- معهد شبين الكوم الدينى.

6- الدقهلية منطقة الدقهلية الأزهرية- شارع الجيش – المنصورة.

7- الغربية منطقة الغربية الأزهرية– بريد سيجر- معهد أحمد عبد الوهاب.

8- البحيرة منطقة البحيرة الأزهرية- شارع الجمهورية- دمنهور- بجوار كلية الآداب- معهد القراءات.

9- كفر الشيخ منطقة كفر الشيخ الأزهرية- بجوار مدرسة الزراعة.

10- الإسكندرية منطقة الإسكندرية الأزهرية بالمعهد الديني بجوار مدينة البعوث– العصافرة.

11- بورسعيد منطقة بورسعيد الأزهرية الزهور- شارع النصر.

12- الإسماعيلية منطقة الإسماعيلية الأزهرية- ش شبين الكوم- بجوار مجمع المحاكم.

13- السويس منطقة السويس الأزهرية- الملاحة- أمام الاستاد الرياضى.

14- دمياط منطقة دمياط الأزهرية- الأعصر - كورنيش النيل.

15- مرسى مطروح منطقة مطروح الأزهرية- الريفية- ش المطار- أمام مجمع العميد أحمد فوزى.

16- الوادي الجديد منطقة الوادي الجديد الأزهرية- الخارجة- امتداد شارع جمال عبد الناصر.

17- الفيوم منطقة الفيوم الأزهرية- شارع سعد زغلول بجوار المستشفى العام.

18- بني سويف منطقة بنى سويف الأزهرية- شارع بن خلدون.

19- المنيا منطقة المنيا الأزهرية- شارع بور سعيد أمام فندق لوتس.

20- أسيوط منطقة أسيوط الأزهرية- شارع الجمهورية حي شرق.

21- سوهاج منطقة سوهاج الأزهرية- شارع التحرير.

22- قنا منطقة قنا الأزهرية- شارع الشنهورية بمعهد الشعبة الإسلامية بالمنطقة.

23- البحر الأحمر منطقة البحر الأحمر الأزهرية- الغردقة- الدهار- بجوار مرور البحر الأحمر.

24- الأقصر منطقة الأقصر الأزهرية- شارع خالد بن الوليد- المقر: بمعهد البنين شارع البحر.

25- أسوان منطقة أسوان الأزهرية- شارع النفق.

26- جنوب سيناء منطقة جنوب سيناء الأزهرية- مجمع الأزهر- حي السلام- طور سيناء.

27- شمال سيناء منطقة شمال سيناء الأزهرية- العريش أمام نُزل الشباب بجوار المحافظة القديمة.