«لم الشمل 7» مائدة إفطار لـ1000 شخص بالمنصورة.. يذهب عائدها للأعمال الخيرية

تحت شعار «لم الشمل 7»، تستعد لجنة الشباب بنادي جزيرة الورد الرياضي بالمنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، لإعداد مائدة إفطار ضخمة لـ1000 شخص.

وقال عز طارق عبد العزيز، رئيس لجنة الشباب ومؤسس فعالية «لم الشمل 7»، لـ«الوطن»، كل عام خلال شهر رمضان المبارك نقوم بتنظيم مائدة إفطار ضخمة داخل نادي جزيرة الورد الرياضي بالمنصورة، وهذه المرة السابعة على التوالي، والهدف من هذا الإفطار كما يقول الشعار هو لم الشمل وتجميع أهالي مدينة المنصورة على مائدة واحدة، من كافة الفئات والطبقات وتجميع الأسر والأصدقاء، وذلك تحت إشراف طارق عبدالهادي، رئيس النادي.

شراء جهاز طبي لمركز الأورام لعلاج الأطفال

وأضاف «عز»، أن الهدف من هذا الإفطار خيري بحت، حيث نقوم بتجميع التبرعات من بعضنا البعض ونخصص مبلغا ونتبرع به لأي مؤسسة أو جهة خيرية كل عام، وهذا العام نستهدف مركز الأورام جامعة المنصورة، حيث يستهدف العائد من هذا الإفطار شراء جهاز طبي لمركز الأورام لعلاج الأطفال تبرعا من أبناء مدينة المنصورة، مشيرا إلى أنه في الأعوام السابقة نجحنا في جمع مبالغ مالية كبيرة لفك ديون الغارمات، وشراء عدد من الأجهزة الطبية والتبرع بها إلى المستشفيات بالمنصورة.

1000 مواطن يشاركون في الإفطار

وتابع أن الإفطار يتضمن تنظيم طاولات بطول التراس داخل نادي جزيرة الورد تستوعب ما يقرب من 1000 مواطن، ويقوم بتنظيمه لجنة الشباب داخل النادي المكونة من 60 شخصا متطوعا، كما سيتم توزيع الوجبات على المواطنين بالاتفاق مع عدد من المطاعم وتوزيع العصائر المختلفة، وتنظيم عدد من الفقرات الترفيهية مثل التخت الشرقي والتنورة والابتهالات الدينية.