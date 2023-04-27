تداول 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي للهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، أن حركة تداول البضائع بالمواني التابعة للهيئة تشهد نشاطا اليوم الخميس، وصولا وسفرا، إذ بلغ حجم التداول 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة.

12 سفينة متراكية على أرصفة مواني البحر الأحمر

وذكر بيان هيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتراكية على أرصفة المواني التابعة للهيئة 12 سفينة، وجرى تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 481 شاحنة و293 سيارة.

واوضح بيان الهيئة أن حركة تداول الواردات سجلت اليوم 4600 طن بضائع، 278 شاحنة و271 سيارة، فيما سجلت حركة الصادرات 4400 طن بضائع، 203 شاحنة و22 سيارة.

وتابع البيان أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينتين الحرية2 وبوسيدون إكسبريس، فيما غادرت الميناء بالأمس السفينتين الحرية 2 وبوسيدون إكسبريس.

ويشهد ميناء نويبع اليوم الخميس تداول 800 طن بضائع و115 شاحنة من خلال رحلات وصول وسفر للسفينة سينا، ويستقبل ميناء بورتوفيق، السفينة Lady roz وعلى متنها 200 سيارة بوزن 600 طن قادمة من جدة.