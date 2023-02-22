جامعة السويس تبحث مع موانئ البحر الأحمر إنشاء قسم للهندسة البحرية

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، أنه قد التقى اليوم رئيس الهيئة مع رئيس جامعة السويس لبحث إنشاء قسم للهندسة البحرية تابع لكلية الهندسة بجامعة السويس.

بحث ودراسة جدوى افتتاح قسم للعمارة

وذكر بيان صادر عن الهيئة، أن الدكتور عبدالعظيم الشرقاوي رئيس جامعة السويس، استقبل اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، لمناقشة بحث ودراسة جدوى افتتاح قسم للعمارة والهندسة البحرية، بكلية الهندسة جامعة السويس، بحضور الدكتور أشرف حنيجل عميد كلية الهندسة بالجامعة واللواء مهندس أحمد صفار نائب رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر.

طرح فكرة إنشاء قسم العمارة والهندسة البحرية

وأوضح البيان أن الدكتور الشرقاوي، طرح فكرة إنشاء قسم العمارة والهندسة البحرية ومدى أهميته لخدمة الموانئ وصناعة النقل البحري، وتحدث اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر أمام أعضاء مجلس كلية الهندسة بالجامعة عن ضرورة إنشاء مثل هذا القسم بجامعة السويس نظرا لموقعها المتميز على البحر الأحمر وتواجدها على المدخل الجنوبى لقناة السويس.

وأضاف «عبد الرحيم» أن الأهمية أيضاً لإنشاء هذا القسم تعود إلى أن محافظة السويس تضم العديد من الموانىء ومنها موانئ البحر الأحمر التي تضم 6 موانى بثلاث محافظات «السويس – البحر الأحمر – جنوب سيناء»، وموانى الهيئة الاقتصادية لتنمية قناة السويس (السخنة – الأدبية وغيرها) وهذا يستلزم تواجد قسم للهندسة البحرية لتوفير كوادر من المهندسين المتخصصين في أعمال الهندسة البحرية لمتابعة والإشراف على أعمال بناء وإصلاح السفن المترددة على الموانئ.

وقال البيان إن اللواء مهندس أحمد صفار نائب رئيس الهيئة، تناول أهم المعارف التي يجب توافرها في الدراسة بالقسم ومواصفات خريجي القسم من قدرة على التخطيط والإشراف على أعمال الإنشاء والصيانة والبناء وأعمال الاتزان نظرا لعدم تواجد قسم الهندسة البحرية إلا فى عدد قليل من الجامعات المصرية ومنها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.