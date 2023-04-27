مدبولي ومستشار النمسا يشهدان توقيع عقدي شراكة وتصنيع وتوريد مفاتيح السكك الحديدية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و كارل نيهامر، المستشار المستشار الاتحادي لجمهورية النمسا، مراسم توقيع عقدي شراكة وتصنيع وتوريد مفاتيح السكك الحديدية بورشة «العباسية»، لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بين الهيئة وشركة «فويست ألبين» مصر لتكنولوجيا تحويلات السكك الحديدية.

وحضر مراسم التوقيع الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وكارمن جوبي، نائبة رئيس غرفة التجارة.

ووقَّع العقد المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مُمثلًا عن وزارة النقل المصرية، ومن الجانب النمساوى جونتر نويريتر، الرئيس التنفيذي لشركة «فويست ألبين» النمساوية.

تطوير وتحديث منظومة السكك الحديدية

وعلى هامش توقيع العقد، صرح الدكتور مصطفى مدبولي، بأن هذا التوقيع يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية، بالتطوير والتحديث المستمرين لمنظومة السكك الحديدية، وفقًا لأحدث النظم العالمية، وتعظيم مشاركة القطاع الخاص المصري والدولي في كل المشروعات، وكذا توطين صناعة إنتاج تفريعات السكك الحديدية بمصر، ونقل الخبرة للعاملين المصريين لإنتاج المفاتيح بالجودة والكفاءة المطلوبة، وتوطين وتعميق التصنيع المحلي.

وأكد وزير النقل، أهمية العقد الذي جرى توقيعه في نقل التكنولوجيا الحديثة للتصنيع، وتدريب العاملين المصريين عليها تحت إشراف خبراء من الشركة النمساوية، بالإضافة إلى التدرُج خلال عمليات التصنيع في استخدام المكونات المحلية، لتصل إلى أعلى نسبة من التصنيع المحلي بنهاية عملية التحديث للورشة، مُضيفًا أن تلك الخطوة، تُعد إحدى الخطوات المهمة في مجال توطين صناعة النقل في مصر، التي وجهت بها القيادة السياسية.

الوصول إلى إنتاج 300 مفتاح سنويًا

كما أوضح الفريق كامل الوزير، أنه بموجب العقد الموقع اليوم، فإن شركة فويست ألبين مصر لتكنولوجيا تحويلات السكك الحديدية ستقوم برفع كفاءة خط الإنتاج الحالي بورشة «العباسية»، لتحويله إلى خط إنتاج حديث ومُدعم بأحدث الماكينات ذات التكنولوجيا العالية، لضمان جودة المنتج، والوصول إلى إنتاج 300 مفتاح سنويًا طبقًا للمواصفات العالمية، بالإضافة إلى إنشاء خط جديد حديث مُزود بأحدث الماكينات تكنولوجيًا، لإنتاج مفاتيح شبكة القطار الكهربائي السريع.

وأوضح الوزير، أن الهدف من إنشاء الشركة المشتركة بين الجانبين يتمثل في تحقيق الاكتفاء الذاتي للسوق المحلية من المفاتيح خاصة مع زيادة حجم الطلب عليها، بالتوازي مع التوسع في المشروعات التي تنفذها وزارة النقل، سواءً تلك الخاصة بتحديث الـ10 آلاف كيلومتر سكة حديد الحالية، وازدواج وتطوير نظم الإشارات لعدد كبير من خطوط الهيئة الحالية، أو لشبكة القطارات الكهربائية السريعة، ومشروعات مترو الأنفاق الجاري تنفيذها، بالإضافة إلى الانطلاق نحو تصدير فائض الإنتاج من تلك المنتجات إلى دول أفريقيا والشرق الأوسط.

تشغيل عدد من ورش وقطاعات السكك الحديدية

ولفت إلى أن هذا العقد يُعد نموذجًا ناجحًا للتعاون مع مشغلين دوليين من القطاع الخاص، ضمن خطة الوزارة للتعاون مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل عدد من ورش وقطاعات السكك الحديدية وصولًا إلى تقديم خدمة متميزة للجمهور، والارتقاء بهذا المرفق الحيوي الهام الذي ينقل الملايين من الركاب سنويًا، بهدف الحفاظ على ممتلكات وأصول المرفق وتعظيم موارده.

وأشار وزير النقل، إلى أن شركة فويست ألبين النمساوية هي إحدى كبرى الشركات على مستوى العالم في إنتاج مفاتيح السكك الحديدية بكل أنواعها «ديزل- كهربائي»ـ حيث يصل إجمالي حجم الأعمال السنوية للشركة إلى 15 مليار يورو، وتحتوي على 66 فرعًا على مستوى العالم وعدد 50 ألف موظف.