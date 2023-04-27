أمين الفتوى يبين حكم الإجهاض عبر قناة الناس: حرام شرعا

أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على عدم جواز إجهاض الجنين بسبب فساد الزوج.

وأوضح أمين الفتوى خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية الناس، اليوم الخميس، أن الفتاة إذا تزوجت ووجدت الزوج فاسدا لا تتعجل بالانفصال، لكنها تحاول إصلاحه، مضيفًا: «أول حاجة الزوجة تحاول الإصلاح، وتتحمل الأخلاق السيئة، طيب خلاص مش قادرة واستحالة العشرة، خلاص تتطلق هتعمل إيه»، مضيفًا: «لو أجهضتي حرام شرعا، لكن ربيه تربية كويسة، واعتمدى عليه يكون سند ليكي».

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.