«الأرصاد» تقدم عبر قناة الناس نصائح لصغار السن والطلاب للتعامل مع الطقس

نصحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، الطلاب وصغار السن، بارتداء «جاكيت» خلال ساعات الليل والصباح الباكر، لتجنب الإصابة بنزلات البرد الأيام المقبلة.

عدم تخفيف الملابس

أضافت «غانم»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «البيت»، المذاع على قناة الناس: «يجب ارتداء ملابس ربيعية أو خريفية، بحيث تكون قطعتان من الملابس بالكم، خاصة أن فترة الصباح الباكر تكون الأجواء مائلة للبرودة، ويكون بها انخفاض درجات للحرارة، بينما خلال فترات النهار يكون الطقس معتدلا».

وتابعت: «تخفيف الملابس خاصة لصغار السن، قد يصيبوا بنزلات البرد، لأن فترة الصباح الباكر، تكون موجودة خلال هذه الفترة، لذا يجب الأخذ في الاعتبار نوعية الملابس».

نصائح لمرضى الحساسية

ولفتت إلى أن نشاط الرياح يؤدي لإثارة الرياح والرمال المثارة في الجو، وبالتالي من المهم على مرضى الحساسية الصدرية والجيوب الأنفية، ارتداء الكمامة، ما يؤدي للحفاظ على الصحة.

وأشارت إلى أن حركة الملاحة تشهد اضطرابا في البحر المتوسط، وارتفاع الأمواج سيتجاوز 3.5 أمتار، وبالتالي غير مؤهل لكل أعمال الصيد والملاحة البحرية وأعمال التنزه، بينما البحر الأحمر معتدل.