الخارجية الأردنية: طاقم سفارتنا مازال متواجدا في السودان

أكدت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية استمرار عمل سفارة المملكة في السودان، حيث مازال طاقمها متواجداً في العاصمة السودانية، وذلك بالتنسيق مع وحدة مركز العمليات في الوزارة، وفي إطار خلية الأزمة الوطنية المشتركة، التي تم تشكيلها منذ بداية الأزمة، بمتابعة أوضاع الأردنيين المتواجدين في السودان، وتقديم جميع التسهيلات التي تضمن عودتهم بأمن وسلام إلى المملكة.

إجلاء رعايا 27 دولة من السودان

وأكدت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، أنه تنفيذاً للتوجيهات الملكية بإجلاء المواطنين الأردنيين ومساعدة رعايا الدول الشقيقة والصديقة في إجلاء رعاياهم من جمهورية السودان الشقيق، حيث سيرت 7 طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني إلى مطار بورتسودان الدولي حملت على متنها 576 شخصاً؛ 423 منهم أردنيين، و153 شخصاً من رعايا 26 دولة شقيقة وصديقة، ومن موظفي المنظمات الدولية.

تسهيلات لإنجاح عمليات الإجلاء

وأشارت إلى أن عدة دول صديقة اتخذت من الأردن قاعدة لانطلاق طائراتها لإجلاء رعاياها من السودان إلى المملكة، ومن ثم المغادرة إلى دولهم، حيث قدمت المملكة كافة التسهيلات لتلك الدول في سبيل إنجاح عمليات الإجلاء التي أنجزتها، والتي شملت 10 رحلات جوية ألمانية، و7 رحلات هولندية، و3 رحلات نرويجية، حملت رعاياها و 30 مواطناً أردنياً آخراً.وتأتي هذه الجهود الأردنية تنفيذاً لتوجيهات ملكية بالعمل على اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على أمن وسلامة المواطنين الأردنيين، وفي إطار التعاون المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة، وانطلاقاً من التزام المملكة بدورها الإنساني.