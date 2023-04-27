موفدة «إكسترا نيوز» من قاعدة شرق القاهرة: تجهيزات طبية كاملة للمصريين العائدين من السودان

قالت نانسي نور موفدة قناة «إكسترا نيوز» من قاعدة شرق القاهرة الجوية، إنه جرى أمس استقبال نحو 2500 مصري، قادمين من السودان، سواء من خلال معبر أرقين وقسطل، أو قاعدة شرق القاهرة الجوية.

أعداد المصريين القادمين تتزايد

أضافت في إفادة لها على الهواء، أن أعداد المصريين القادمين تتزايد كل ساعة، وهناك مشاعر حب وفخر، ويحرص كل مصري قادم على حمل علم مصر، ويهتفون «تحيا مصر».

وتابعت أنه بدأ بالفعل خروج المصريين العائدين من الطائرة، وهناك تجهيزات كاملة لاستقبالهم، وتم توفير جهود طبية تعمل على قدم وساق على من الطائرات أو بالجانب السوداني.

القنصليات المصرية

وأكدت أن القنصليات المصرية تعمل على قدم وساق في السودان، والجميع متأهب لعودة المصريين بأمان، إذ تعد الجالية المصرية من أكبر الجاليات المتواجدة في السودان.

وأشارت إلى أنه جرى استقبال عدد كبير من غير المصريين من خلال المعبر البري، بالتنسيق مع دولهم، لأن مصر دائما خير ملجأ وحصن، وهناك إشادات دولية لما تقوم به مصر من دور كبير، لتأمين رعاية المصريين وغير المصريين، والحرص على وصولهم أرض الوطن بسلام.