انطلاق الانتخابات العامة في تركيا بتصويت المغتربين بالخارج

اتطلقت الانتخابات التركية رسميا، اليوم الخميس، مع فتح الباب لتصويت الأتراك المغتربين اعتبارًا من اليوم وحتى 9 مايو المقبل.

ألمانيا أكثر دولة تضم مهاجرين أتراك

وأفاد موقع «دويتشه فيله» بأن ألمانيا تعد الدولة التي يتركز فيها أكبر عدد للمغتربين الأتراك في العالم، حيث يبلغ عدد الناخبين الأتراك في ألمانيا حوالي 1.5 مليون مواطن.

ونشرت وزارة الخارجية الألمانية في برلين أنها وافقت على فتح 16 مركز اقتراع في البلاد لهذا الغرض.

ويشارك حوالي 3.4 مليون مواطن تركي من المغتربين في التصويت في الانتخابات الوطنية، التي ستقرر ما إذا كان بإمكان الرئيس الحالي، رجب طيب إردوغان، الاستمرار في حكم تركيا بعد عقدين في السلطة.

3 مرشحين في منافسة إردوغان

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين هم الرئيس الحالي رجب طيب إردوغان، وزعيم المعارضة كمال كليتشدار أوغلو، ومرشح حزب البلد محرم إنجه، ومرشح تحالف الأجداد سنان أوجان.

وتقام الانتخابات البرلمانية والرئاسية التركية في الداخل يوم 14 مايو المقبل، ويوجد حوالي 6.5 مليون مواطن تركي يعيشون في الخارج، من بينهم أكثر من 5.5 مليون يعيشون في دول أوروبا الغربية.

كما يوجد من بينهم 3.4 مليون مؤهل للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.

وتتصدر ألمانيا قائمة الدول في عدد الناخبين وتليها فرنسا وهولندا وبلجيكا.

وفي النمسا، اصطف طابور طويل أمام القنصلية العامة التركية في فيينا، اليوم، ومن المتوقع تسجيل إقبال قياسي على التصويت.ومن المعروف أن الجالية التركية في النمسا من أكبر الجاليات الأجنبية في البلاد ويقارب عددها 250 ألف نسمة.