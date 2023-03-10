قناة القاهرة الإخبارية: «أردوغان» يوقع قرارا بالدعوة لانتخابات رئاسية وبرلمانية

حدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية رسميا في 14 مايو، قبل شهر من الموعد المحدد سلفًا، ووقع القرار في حفل بثه التلفزيون مباشرة، اليوم.

وقال أردوغان في كلمة عقب التوقيع على قرار إجراء الانتخابات، نقلتها قناة القاهرة الإخبارية: «وقعت للتو مرسوما رئاسيا يقضي بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي كانت مقررة في 18 يونيو، بتاريخ 14 مايو»، مبينا أن الانتخابات ستجري في أول يوم أحد بعد نحو شهرين من الآن.

صدور مرسوم الانتخابات الرئاسية

ومن المتوقع أن يجتمع المجلس الأعلى للانتخابات يوم السبت 11 مارس، عقب صدور مرسوم الانتخابات الرئاسية، ومن ثم الإعلان للجمهور بأن الانتخابات ستجرى في 14 مايو، وفي حال كانت هناك جولة ثانية، فستجرى في 28 مايو.

وقررت المعارضة التركية، في وقت سابق، ترشيح زعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، للانتخابات الرئاسية المقبلة أمام الرئيس التركي الحالي، رجب طيب أردوغان.

تهاوي قيمة الليرة التركية

وكانت شعبية أردوغان تآكلت قبل الكارثة بسبب الارتفاع الشديد في تكلفة المعيشة وتهاوي قيمة الليرة التركية، ويواجه منذ الزلزال موجة انتقادات بسبب أسلوب تعامل حكومته مع أكبر زلزال تشهده البلاد في تاريخها المعاصر من حيث عدد القتلى، بحسب «رويترز».

وسبق أن قال الرئيس التركي، الذي يسعى لتمديد حكمه ليدخل عقده الثالث، إنه سيجري تقديم موعد الانتخابات إلى مايو لتفادي فترة العطلات في يونيو.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أنها ستكون أكبر تحد انتخابي يواجهه أردوغان، ويشكك البعض في قدرة السلطات الانتخابية على الاستعداد ووضع الترتيبات اللوجستية اللازمة، لمشاركة القاطنين في المنطاق المتضررة من الزلزال في الانتخابات، البالغ عددهم نحو 14 مليون شخص.