«آداب سوهاج» تنظم احتفالية يوم التميز العلمي مايو المقبل

تعتزم كلية الآداب بجامعة سوهاج الاحتفال بيوم التميز العلمي في 15 مايو 2023، وذلك بمناسبة اقترابها من اليوبيل الذهبي لتأسيسها، على أن يتم تنظيم الحفل بقاعة الاحتفالات الكبرى بمقر الجامعة بالكوامل، تحت رعاية رئيس الجامعة الدكتور مصطفى عبد الخالق، وعميد الكلية الدكتور محمد توفيق.

تكريم المنضمين للجان العلمية الدائمة

وخلال الحفل سيتم تكريم الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين المتميزين، حيث سيتم تكريم أساتذة الكلية الذين انضموا إلى اللجان العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين والأساتذة المحكمين في لجان ترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين، بالإضافة إلى أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جوائز علمية دولية أو إقليمية أو محلية، وأعضاء هيئة التدريس الذين تمت ترقيتهم إلى درجة أستاذ وأستاذ مساعد، وكذلك أعضاء الهيئة المعاونة الذين قاموا بنشر أبحاثًا دولية أو قاموا بتأليف كتب علمية، بالإضافة إلى تكريم أعضاء الهيئة المعاونة الذين حصلوا على درجتي الدكتوراه أو الماجستير هذا العام.

تكريم موظفي الكلية

وسيشمل الحفل هذا العام تكريم موظفي الكلية الذين حصلوا على درجتي الدكتوراه أو الماجستير، لتحفيزهم وتشجيعهم على الاستمرار في جهودهم العلمية.

وأكد الدكتور محمد توفيق، عميد كلية الآداب بجامعة سوهاج، أن الهدف من احتفالية يوم التميز العلمي هو تعزيز بيئة محفزة وداعمة للتميز والابتكار في مجال البحث العلمي، وتحسين مخرجات البحث العلمي ليواكب أهداف التنمية، ويُسهم في انتاج معرفة جديدة في مجال العلوم الاجتماعية، بالإضافة إلى تحقيق ريادة علمية على المستوى الإقليمي والدولي.

وأضاف أن الكلية تعمل على استحداث برامج أكاديمية مميزة ذات علاقة وثيقة باحتياجات المجتمع، من أجل تأهيل خريجيها للمنافسة في أسواق العمل، وتحقيق رؤية مصر 2030 بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.