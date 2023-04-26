جامعة سوهاج تستضيف وفدا من تحالف جامعات الجنوب لتفعيل استراتيجية التعليم العالي

اجتمع الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج مع أعضاء الوفد المشارك في ورشة عمل «تفعيل الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي»، التي ستعقد في الأول من مايو المقبل بجامعة جنوب الوادي، بحضور كل من الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء ووكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومدير رعاية الشباب المركزية، وأعضاء مجلس اتحاد الطلاب.

تحقيق التكامل الفعلي بين عناصر منظومة التعليم العالي

وقال رئيس جامعة سوهاج، إن فعاليات ورشة العمل تقام تحت رعاية وحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مشيداً بأهمية الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، التي تهدف إلى تحقيق التكامل الفعلي بين عناصر منظومة التعليم العالي ومؤسسات الإنتاج لتعمل بصورة تكاملية لسد الفجوة بين البرامج الدراسية والاحتياجات الفعلية لكل إقليم، في إطار الأنشطة الاقتصادية التي يتميز بها كل إقليم في مختلف المجالات، مؤكداً أن تحقيق التكامل يتطلب تشكيل تحالفات إقليمية بين كافة المؤسسات التعليمية.

إطلاع الوفد الممثل للجامعة

وأوضح رئيس الجامعة انه خلال الاجتماع تم اطلاع الوفد الممثل للجامعة على جدول الأعمال المنتظر لورشة العمل، كما تم شرح خطة الجامعة لتعظيم الاستفادة من فعاليات هذه الورشة، وما اتخذته من إجراءات فى هذا الصدد، متمنياً للوفد مشاركة متميزة وفعالة بالورشة مكللة بالنجاح، و مخرجات ترقى لمستوى الحدث لتحقيق دور الجامعات الحكومية كبيوت خبرة في نطاق الإقليم الذي تشغله كل جامعة.

جدير بالذكر أن تحالف جامعات جنوب الوادي يضم بالإضافة إلى جامعة سوهاج، خمسة جامعات أخرى هى جنوب الوادي (الجامعة المستضيفة)، أسوان، الأقصر، بالإضافة إلى جامعة ميريت الخاصة وجامعة طيبة التكنولوجية وعدد من المعاهد العليا الخاصة.