قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور على مستشفى الأمراض الصدرية بالزقازيق، يرافقه مدير عام الطب العلاجي، ومدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، ومسئول الحضانات وأقسام الأطفال، ومراقب أول الوقائي بالمديرية، لمتابعة إنتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي.

وكيل صحة الشرقية يتفقد الخدمات الطبية بمستشفى الصدر بالزقازيق

تفقد وكيل وزارة الصحة الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، موجهاً بتوفير ستائر هوائية على أبواب ومداخل أقسام الاستقبال والطوارئ، والعنايات المركزة بالمستشفى، للتأكد من عدم دخول أي حشرات طائرة بها، وبما يتناسب مع معايير مكافحة العدوى، وتلاحظ وجود عدد 6 وحدات سريرية غير مستغلة بالعناية المركزة والعناية المتوسطة، نظراً لوجود المحطة التمريضية في هذه الأماكن.

ووجه مسعود بتوفير الأسرة وتشغيلها علي الوحدات السريرية، وتخصيص أماكن أخرى للمحطات التمريضية، مع عمل لوحة إعلانات زجاجية لوضع الملصقات والإرشادات الطبية بها، ويصل بذلك عدد أسرة العناية إلى 39 سريرا بدلاً من 33، وإجمالي عدد الأسرة بالمستشفى 88 سريرا لخدمة المرضى بالمحافظة.

جودة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى

كما اطمأن الدكتور هشام مسعود على جودة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى بأقسام العناية المركزة، وقام بمناظرة الملفات الطبية لهم، والتأكد من عمل كافة العروض الطبية للمرضى، مؤكداً على أهمية عمل مزارع الدم للمرضى لتحديد النوع المناسب لهم من الأدوية والمضادات الحيوية، والتعجيل بفترة الاستشفاء والعلاج، وترشيد الاستهلاك للأدوية، مع التأكيد على أهمية تواجد سجل الترصد وتدوين كافة البيانات به بالعنايات المركزة، مع نقل الحالات المرضية المحسنة بالعناية للأقسام الداخلية، وفقاً للتشخيص الطبي لهم، والبروتوكولات المحددة، ومعايير الجودة، كما اطمأن على الحالة الصحية للأستاذ أحمد عسله الصحفي بجريدة الجمهورية، وعم مسئول الحضانات وأقسام الأطفال بالمديرية، والذي يتلقي الخدمة الطبية بالعناية المركزة بالمستشفى، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية له ولجميع المرضى بالمستشفى.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية على نظافة سكن الفرق الطبية بالمستشفى، موجهاً مدير عام الشؤون المالية والإدارية ومدير التموين الطبي بالمديرية، بسرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالكهنة، والرواكد الموجودة بالمستشفى، مع مخاطبة وزارة الصحة للعمل على استكمال بعض الوصلات الخاصة بشبكة التيار الخفيف بالمستشفى، والتي تأتي ضمن أعمال تطوير مستشفيات الصدر والحميات على مستوى الجمهورية.