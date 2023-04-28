«الصحة»: «الدور المنتشر بين المواطنين في الفترة الأخيرة برد وإنفلونزا موسمية»

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الفيروس المنتشر خلال هذه الفترة بين المواطنين هو دور نزلات البرد والإنفلونزا الموسمية، لافتا في تصريحات خاصة للوطن إلى أن نزلات البرد يتم الشفاء منها خلال ثلاثة أيام من خلال تناول السوائل الدافئة والراحة التامة، ولكن فيما يتعلق بالإنفلونزا الموسمية، تظل على مدار عشرة أيام من خلال معالجة السخونية بخوافض الحرارة.

تحذير من حقن البرد في الصيدليات

وحذر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، من الحصول على حقن البرد المنتشرة في الصيدليات، إذ تحتوي على مضاد حيوي وكورتيزون، وهي تمثل خطورة على فئة كبيرة من المواطنين، مشيرًا إلى وقائع الوفاة التي حدثت خلال الفترة الماضية بسبب حقن البرد المنتشرة والحصول عليها بشكل عشوائي من قبل المواطنين.

تحذير من المضادات الحيوية في علاج نزلات البرد

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان: على المواطنين عدم الحصول على المضادات الحيوية لعلاج نزلات البرد والإنفلونزا حيث أنها فيروسات، مشيرة الي عدم الحصول علي العلاجات بدون الرجوع الي الطبيب المشرف علي الحالة والمختص.

وتابع: الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر يشهد استقرارًا كبيرًا في أعداد الإصابات والوفيات، مشيرًا إلى إعلان منظمة الصحة العالمية باستقرار المنحني الوبائي للفيروس على مستوى العالم.