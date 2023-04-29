حبس لصوص الهواتف المحمولة بالأزبكية.. ارتكبوا واقعتين بأسلوب الخطف

قررت نيابة الأزبكية الجزئية، حبس المتهمين في واقعة سرقة مواطن، يستقلان دراجة نارية «بدون لوحات معدنية» في أحد شوارع قسم شرطة الأزبكية، كما أمرت النيابة ضباط المباحث، بسرعة التحريات حول الواقعة.

منشور على «فيسبوك»

كشفت التحقيقات، أن الواقعة بدأت عقب رصد منشور على موقع «فيسبوك»، يتضمن تعرض أحد المواطنين لواقعة سرقة في القبض على المتهمين بالأزبكية.

وتعود الواقعة، عندما تم تداول منشور مدعوم بالصور عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يتضمن تعرض أحد المواطنين لواقعة سرقة هاتف محمول، عن طريق شخصين يستقلان دراجة نارية «بدون لوحات معدنية».

وبالفحص أمكن تحديد المجني عليه، وبسؤاله أقر بأنه تعرض لواقعة سرقة الهاتف المحمول الخاص به من قِبل شخصين، يستقلان دراجة نارية «بدون لوحات معدنية»، حال سيره بدائرة قسم شرطة الأزبكية.

وبإجراء التحريات، تبين أنهما شخصين لهما معلومات جنائية مقيمان بدائرة قسم شرطة الساحل، وأمكن ضبطهما، وكذلك ضبط الدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وأقرا بتصرفهما في المسروقات لدى عميلهما «سيئ النية»، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل، أمكن ضبطه، كما اعترف بإرتكاب واقع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات، وباستدعاء المجني عليهم، تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة.

تعرف على عقوبة السرقة

يقول المحامي حمدي العربي الخبير القانوني لـ«الوطن»، إن المادة 318 من قانون العقوبات، تنص على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317.

المتهم تحت مراقبة الشرطة

أضاف أنه يجوز في حالة العودة تشديد العقوبة، مع وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات الحكم بالحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.