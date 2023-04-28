الإعلامي جابر القرموطي يحتفي بعدد «الوطن» في ذكرى تأسيسها الـ 11

استعرض الإعلامي جابر القرموطي، الصفحة الأولى من عدد «الوطن» الصادر، غدا السبت، وقال: «يوم السبت، بكرة إن شاء الله بداية العام الـ12 لتأسيس صحيفة الوطن، اللي في الحقيقة بنكن لها كل تقدير واحترام لكل القائمين على هذا الأمر».

واضاف «القرموطي»، خلال تقديمه لبرنامجه «مانشيت»، والمذاع على قناة «CBC»، أن جريدة «الوطن» نجحت في استبيان ملامح الشخصية المصرية، إذ كانت الجريدة وما زالت وستظل ناجحة في التعامل مع هذه الملامح بكل اقتدار، تحت عنوان «أنا الشعب».

وتابع: «الجريدة استعرضت صفات المصري، المقاتل والكريم والمضياف والصبور والمتسامح وخفيف الدم، وكل ده تحت عنوان أنا الشعب وأنا المصري، وفيه صفات كتير وكتير رصدتها الجريدة».